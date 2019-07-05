ИА «Ореанда-Новости» Украинский суд вынес решение об аресте бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады Донецкой Народной Республики Владимира Цемаха. К нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней.

Ранее в социальных сетях появились сведения о том, что Цемах был похищен сотрудниками Службы безопасности Украины. Сообщается, что он был оглушён ударом по голове и под видом парализованного вывезен на инвалидном кресле по подложным документам на подконтрольную киевским властям территорию.

Информационное агентство «Украинские новости» отмечает, что Цемах может оказаться «ценным свидетелем» по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17.

По какому делу донецкий офицер является подозреваемым, не уточняется.