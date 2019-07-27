ИА «Ореанда-Новости». Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что. Саму блокаду он назвал необдуманной ошибкой прежней власти. Об этом в субботу, 27 июля, сообщает «РИА Новости». Шеремет, а также на то, что украинский лидер Владимир Зеленский повернется лицом к народу, выполнит предвыборные обещания и восстановит хорошие отношения с Россией.

Помимо этого он указал на то, что сам Крым полностью поддерживает идею восстановления сообщения.

«Мы видим, что процент украинских туристов из года в год растет, несмотря на все искусственные препятствия киевских властей на границе. Возобновление железнодорожного сообщения прежде всего выгодно самой Украине», — подчеркнул депутат.

До 2014 года у Крыма было железнодорожное сообщение через Украину. В декабре 2014 года Совет национальной безопасности и обороны страны ввел запрет на осуществление регулярных пассажирских перевозок на полуостров авиационным и железнодорожным транспортом.

Железнодорожную часть Крымского моста запустят в эксплуатацию ориентировочно 9–10 декабря 2019 года. Первые два поезда проедут по направлению Симферополь–Москва и Севастополь – Санкт-Петербург. Первые поезда поедут по Крымскому мосту в Москву и Санкт-Петербург. Об этом ранее сообщил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин.

По словам депутата, в Москву поезда будут ходить из Симферополя, а в Петербург — из Севастополя. И уже к началу курортного сезона 2020 года откроются 11 железнодорожных маршрутов, которые будут проходить через Крымский мост.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал о том, как обеспечивается безопасность Крымского моста. Он отметил, что территория моста защищена и под водой, и с воздуха, а следовательно, провокации, которые могут последовать со стороны Украины, не повлияют на безопасность сооружения.