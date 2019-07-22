ИА "Ореанда-Новости" Сегодня на шестидесятом году жизни умер российский киноактёр Денис Кмит. Информацию об этом разместил на своей странице в социальной сети Facebook продюсер Вячеслав Шмыров.

Денис Кмит родился 25 декабря 1959 года в столице государства. Матерью будущего актёра была известный фотокорреспондент Галина Кмит. У мальчика было двое отцов: официальный - Леонид Кмит и биологический – известный актёр Николай Гриценко. Однако, с последним они так и не были знакомы.

Денис Кмит рано дебютировал в кино. Ещё ребёнком он сыграл роль цыганёнка в киноленте Евгения Матвеева «Цыган». Тогда ему было восемь лет. После школы Денис Кмит поступает в школу-студию Московского художественного академического театра имени Максима Горького (МХАТ), успешно заканчивает его в 1981 году.

Наибольшую популярность Денису Кмиту принесла роль в фильме режиссёра Леонида Гайдая «Спортлото - 82». Вышедшая в 1982 году на советские экраны кинолента представила общественности молодого актёра в роли Павла - жениха героини Татьяны. После съёмок в этом фильме Кмит отправился служить в ряды советской армии, где с ним произошла трагедия – молодой и начинающий артист получил травму позвоночника. В течение последующих тридцати лет Денис Кмит был прикован к инвалидному креслу. Актёр не терял надежды и всячески пробовал себя в области искусства – писал картины, сочинял литературные произведения и сценарии, выступал в качестве телевизионного ведущего.

В 1990-х годах выходят ещё две картины с участием Дениса Кмита. В 1992 году фильм Сергея Гурзо-младшего «Ка-ка-ду» и в 1999 – режиссёра Ивана Щёголева под названием «Поворот ключа».