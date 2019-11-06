06.11.2019, 13:03
Умер актёр, снимавшийся в сериале "Улица разбитых фонарей"
ИА «Ореанда-Новости»6 ноября не стало актёра театра и кино Виталия Жигалина. На сайте Самарского академического театра драмы, в котором Виталий Жигалин прослужил 25 лет, отмечено, что он был импульсивным актёром, который обладал огромной творческой энергией. Виталия Ивановича вспоминают как внимательного педагога и волевого человека.
Виталий Жиганов умер на 48 году жизни. Прощание с актёром пройдёт в самарском Доме Актёра.
Героев Виталия Жиганова можно увидеть в таких проектах, как "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Трио". Виталий Жигалин играл в спектаклях "Алые паруса", "Панночка", "Алые паруса".
Виталий Жиганов умер на 48 году жизни. Прощание с актёром пройдёт в самарском Доме Актёра.
Героев Виталия Жиганова можно увидеть в таких проектах, как "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Трио". Виталий Жигалин играл в спектаклях "Алые паруса", "Панночка", "Алые паруса".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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