. Виталия Ивановича вспоминают как внимательного педагога и волевого человека.Виталий Жиганов умер на 48 году жизни. Прощание с актёром пройдёт в самарском Доме Актёра.Героев Виталия Жиганова можно увидеть в таких проектах, как "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Трио". Виталий Жигалин играл в спектаклях "Алые паруса", "Панночка", "Алые паруса".