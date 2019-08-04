Вилли (или Вилена) Токарева не стало на восемьдесят пятом году жизни. Сын исполнителя заявил, что занят в настоящее время вопросами прощания с артистом и похорон. Подтвердив смерть отца, Артём Токарев не уточнил её причины, предположительно певец скончался в результате онкологического заболевания. Известно, что в мае текущего года певец попал в реанимационное отделение одной из столичных клиник.

Вилли Токарев родился в 1934 году в Республике Адыгея. Переехав в город Ленинград, он поступил в музыкальное училище при Ленинградской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Ещё во время учёбы Токарев принимал участие в различных музыкальных коллективах: оркестр Анатолия Кролла, симфо-джаз-ансамбль Жана Татляна, ансамбль Бориса Рычкова, певицы Гюлли Чохели, ансамбль «Дружба» Александра Броневицкого с певицей Эдитой Пьехой. Позже Вилли Токарев занялся написанием текстов песен и музыки.

В 1974 году исполнитель принимает решение эмигрировать в Соединённые Штаты Америки. Вместо того, чтобы продолжить свою творческую деятельность Токарев работал таксистом и почтальоном. Однако, музыка взяла верх в его жизни. В 1979 году в Америке выходит в свет пластинка под названием «А жизнь – она всегда прекрасна», в 1981 году – «В шумном балагане». Примечательно, что первая работа Токарева осталась без внимания, однако, вторая принесла ему популярность среди русскоязычного населения Америки.

В 1990-е годы Вилли Токарев возвращается в Россию, однако, до последнего времени артист жил на две страны. Вилли Токарев был трижды женат, у него четверо детей.