ИА «Ореанда-Новости». На 96-м году жизни скончался последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов.

Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов ушёл из жизни. Об этом сообщило Министерство обороны России. Военачальнику было 95 лет.

Сообщается, что Язов продолжительное время боролся с тяжёлой болезнью.

Дмитрий Тимофеевич Язов был последним из военачальников, кому было присвоено звание маршала Советского Союза. За свои заслуги и подвиги во время Великой Отечественной войны Язов был награждён орденом Красной Звезды. С 1987-го по август 1991 года он занимал пост министра обороны СССР. Язов был одним из тех, кто приложил наибольшее количество усилий по совершенствованию вооружения СССР, а также организовал вывод войск из Афганистана.