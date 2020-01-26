ИА «Ореанда-Новости». Скончался настоятель храма Святого Феодора Студита Всеволод Чаплин.

Не стало настоятеля храма Святого Феодора Студита, протоиерея Всеволода Чаплина. О смерти священнослужителя сообщил член Общественной палаты Александр Пелин.

Сообщается, что Чаплина не стало практически сразу же после Божественной Литургии. Он вышел посидеть на лавке у храма. Там ему стало плохо, и он умер, написал на своей странице в Facebook Пелин.

Информацию о смерти Чаплина уже подтвердил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимодействиям Церкви с обществом и СМИ.

Всеволод Чаплин родился в 1968 году. С 2016 года он занимал пост настоятеля храма Феодора Студита в Москве.