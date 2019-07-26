ИА «Ореанда-Новости» . Новая методика российских учёных позволит. Это станет возможным в рамках проекта. По этой технологии покупатели смогут моментально получать всю необходимую информацию о качестве семян, в том числе с помощью мобильных телефонов.

Этот проект также станет первым в стране, где будет применятся с использование распределенного реестра. Внедрение Blockchain на стадии производства, сертификации и обработки данных о семенах обеспечит защиту и контроль достоверности информации о продукции, а также снизит риски использования «серых схем» в отрасли. Это важно. Использование принципов Blockchain позволит потребителям быть уверенными в качестве семян. Цифровая история каждого семени зафиксирует текущие и предыдущие поколения его воспроизводства, рыночный оборот, а также экспорт и импорт.

Всё это будет доступно по QR-коду с упаковки, который может считать покупатель, чтобы получить всю необходимую информацию о семенах.

Так, на первом этапе реализации разработки учёные внесут данные о посеянных семенах в единый реестр, далее последует анализ посевов сразу перед их созреванием. Посевные показатели семян определят сразу после сбора и доставки к месту хранения. На этом этапе посевным определят уникальный цифровой код. Его автоматически генерирует система и наносит его сразу целой партии при оформлении документов в виде маркировки на упаковке.

Реализацию проекта ФГИС «Семеноводство» запланировали на 2020 год. По планам разработчиков, эта система в будущем станет частью общей системы, ведущей удалённый контроль за всей продукции агропромышленного комплекса России. Внедрение подобной технологии позволит и далее развивать отечественное сельское хозяйство в контексте европейских высокотехнологических тенденций. В итоге, российская сельхозпродукция с высокой добавленной стоимостью будет не только востребована на внутреннем рынке, но и сможет существенно расширить экспортный потенциал российской отрасли.