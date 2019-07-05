ИА "Ореанда-Новости" В честь 325-летия уникального архитектурного памятника деревянного зодчества, расположенного в Пеновском районе Тверской области, пройдёт торжественные мероприятия. Речь идёт о церкви Рождества Иоанна Предтечи, находящейся на территории Ширкового погоста.

Этот архитектурный объект называют Тверскими Кижами. По информации, предоставленной пресс-службой правительства Тверской области, торжества начнутся в это воскресенье в десять утра с богослужения и крестного хода. Позднее будет организован концерт, в рамках которого выступят одни их лучших творческих коллективов вокального и хореографического направлений в Тверской области. Кроме того, зрителям будет представлена выставка творческих работ, ключевой темой которых является сам архитектурный объект. На площадке также будет работать ярмарка, демонстрирующая народно-художественные промыслы региона, выставка сельских поселений и производителей товаров Пеновского района.

По словам губернатора Тверской области Игоря Рудени, Ширковый погост, где расположена церковь, является приоритетным в списке архитектурных памятников, требующих реставрационных работ. Один из наиболее значимых объектов культурного наследия Тверской области требует скорейшего восстановления. Местные власти надеются, что после реставрации Ширков погост станет центром притяжения как для паломников, так и для туристов.

Церковь Рождества Иоанна Предтечи принадлежит к объектам культурного наследия федерального значения. Церковь закрылась для прихожан ещё в начале прошлого века – в 1913 году. Губернатор Тверской области поставил задачу скорого восстановления храма. Для этого местное правительство готовит заявку, целью которой является включение церкви в рамки государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма». Заявка на проведение реставрационных работ будет подана в ближайшее время.