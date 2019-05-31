31.05.2019, 23:11
Уполномоченная по правам ребёнка предложила помочь родителям в трудной жизненной ситуации
ИА "Ореанда-Новости" Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила создать в стране службу "одного окна" для помощи родителям. Такое предложение прозвучало на встрече Кузнецовой с президентом России Владимиром Путиным.
По информации, предоставленной Кузнецовой, социальная поддержка такого рода поможет в будущем сократить случаи, когда новоиспечённые матери бросают своих малолетних детей. Отметим, что в последнее время такие ситуации активно обсуждаются в средствах массовой информации. Так в столице государства женщина оставила свою двухлетнюю дочь в городской поликлинике и скрылась. Другая женщина оставила своего сына шести лет в одном из торговых центров - отвела его на детскую площадку и скрылась. Ещё один резонансный случай произошёл в Московской области. В 46-тысячном городе Котельники мать посетила хостел, оставила там своих двух малолетних детей и, под предлогом забрать документ из машины, покинула хостел.
Уполномоченный по правам ребёнка Кузнецова пояснила, что такие ситуации возможно описать как "запущенное социальное неблагополучие". По её мнению, женщины просто не знают, куда обращаться в подобном случае. В противном случае, при открытии служб "одного окна" для таких родителей, последние смогли бы получить квалифицированную помощь, что в конечном итоге приведёт к избежанию таких трагических случаев. Различные кризисные центра в России существуют, отметила Кузнецова, однако, немногие родители, оказавшись в трудной жизненной ситуации, обратятся туда, так как просто не знают, что они существуют и где они находятся. Уполномоченный по правам ребёнка сравнила службу "единого окна" с единым номером экстренных служб - таким образом, незнание родителей о существовании кризисных центров будет ликвидировано.
По информации, предоставленной Кузнецовой, социальная поддержка такого рода поможет в будущем сократить случаи, когда новоиспечённые матери бросают своих малолетних детей. Отметим, что в последнее время такие ситуации активно обсуждаются в средствах массовой информации. Так в столице государства женщина оставила свою двухлетнюю дочь в городской поликлинике и скрылась. Другая женщина оставила своего сына шести лет в одном из торговых центров - отвела его на детскую площадку и скрылась. Ещё один резонансный случай произошёл в Московской области. В 46-тысячном городе Котельники мать посетила хостел, оставила там своих двух малолетних детей и, под предлогом забрать документ из машины, покинула хостел.
Уполномоченный по правам ребёнка Кузнецова пояснила, что такие ситуации возможно описать как "запущенное социальное неблагополучие". По её мнению, женщины просто не знают, куда обращаться в подобном случае. В противном случае, при открытии служб "одного окна" для таких родителей, последние смогли бы получить квалифицированную помощь, что в конечном итоге приведёт к избежанию таких трагических случаев. Различные кризисные центра в России существуют, отметила Кузнецова, однако, немногие родители, оказавшись в трудной жизненной ситуации, обратятся туда, так как просто не знают, что они существуют и где они находятся. Уполномоченный по правам ребёнка сравнила службу "единого окна" с единым номером экстренных служб - таким образом, незнание родителей о существовании кризисных центров будет ликвидировано.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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