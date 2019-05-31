Такое предложение прозвучало на встрече Кузнецовой с президентом России Владимиром Путиным.По информации, предоставленной Кузнецовой, социальная поддержка такого рода поможет в будущем сократить случаи, когда новоиспечённые матери бросают своих малолетних детей.Так в столице государства женщина оставила свою двухлетнюю дочь в городской поликлинике и скрылась. Другая женщина оставила своего сына шести лет в одном из торговых центров - отвела его на детскую площадку и скрылась. Ещё один резонансный случай произошёл в Московской области. В 46-тысячном городе Котельники мать посетила хостел, оставила там своих двух малолетних детей и, под предлогом забрать документ из машины, покинула хостел.По её мнению, женщины просто не знают, куда обращаться в подобном случае. В противном случае, при открытии служб "одного окна" для таких родителей, последние смогли бы получить квалифицированную помощь, что в конечном итоге приведёт к избежанию таких трагических случаев. Различные кризисные центра в России существуют, отметила Кузнецова, однако, немногие родители, оказавшись в трудной жизненной ситуации, обратятся туда, так как просто не знают, что они существуют и где они находятся.