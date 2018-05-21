ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сильнейший ураган в Тюмени стал виновником многих неприятностей. Из-за стихийного бедствия, которое разбушевалось 20 мая днем, был сорван городской праздник «Жара».

Над городом зависла грозовая туча, поднялся сильный шквалистый ветер, который крушил все на своем ходу и поднимал столбы пыли. Его сила достигала 21-26 метров в секунду. При этом штормовое предупреждение почему-то синоптики решили опубликовать только за 10 минут до начала непогоды.

На площади 400-летия Тюмени проходил городской фестиваль «Жара», там ветер сорвал тенты с торговых палаток. У здания драмтеатра разворотил кровлю.

Люди в социальных сетях рассказали о том, что на территории спортивной площадки одного из колледжа, ветер опрокинул трибуну, на которой сидели дети. Со слов очевидца, одного ребенка даже пришлось госпитализировать, а еще двух детей – девочек – взрослые унесли на руках, не дождавшись приезда машины скорой помощи.

Сообщается о поваленных автобусных остановках, рекламных щитах и оборванных проводах. Дачники торопились вернуться домой со своих огородов и укрыться дома, в результате образовалась пробка. Автомобилисты сообщают, что ехать за рулем было не комфортнее, как и идти пешком в этот момент – пыль не давала видеть дорогу, а ветер норовил сдуть автомобиль в кювет.

Деревья падали прямо на автомобили, много машин пострадало от обрушения стен домов и парковок. Так у торгово-развлекательного центра «Сити Молл» повалило ограждения и разрушило сцену, в одном из микрорайонов перевернулся детский батут.

В посёлке Московский с частного дома сорвало крышу и откинула прямо на проезжающую мимо машину, в микрорайоне «Ямальский-2» повалило забор, обвалился этаж строящегося дома , ураган снес стену общежития. В соцсетях пишут, также о пострадавшей женщине.

Люди иронизируют, что в стихийном бедствии виновата популярная певица Ольга Бузова, которая 19 мая провела бесплатный концерт в городе.