ИА «Ореанда-Новости». В одной из школ Каменска-Уральского в обед дети получили компот, в которой плавали черви. Фотография появилась в группе «Вконтакте».

В публикации в соцсети сказано, что речь идёт о школе №2 Каменска-Уральского. «Червивый» компот получила половина учащихся, пишут авторы поста. На фото видно, что в компоте плавает белая субстанция, которая похожа на личинку или червя.

После публикации прокуратура и Роспотребнадзор сообщил о намерении провести проверку в школе. Надзорные ведомства выяснят, соблюдаются ли в учебном заведении требования по приготовлению и хранению продуктов, соответствуют ли они нормам качества безопасности, а также наличие соответствующей документации.

Похожий инцидент произошёл в столовых в школе Екатеринбурга – поступили жалобы на червей в компоте, гнилые фрукты и овощи, а также просроченные продукты. Жалобы поступили от родителей школьников. Информация была проверена прокуратурой.

В январе 2017 года в Нижнем Тагиле школьники пожаловались, что им в соловой дали суп с червями, хлеб с плесенью и объедки от других учеников, а еда готовится с нарушениями санитарных норм: повара без перчаток, сотрудники школы курят в столовой, грязный пол, на кухне бегают тараканы. В администрации учебного заведения сообщили, что в столовой провели проверку и устранили все недочёты.

В 2019 году в России изменились нормы СанПиН. Например, Роспотребнадзор предложил запретить школьникам приносить еду из дома. Новые требования, которые разработало ведомство, касаются приготовления и хранения школьных блюд. Например, по новым правилам яйца нужно варить строго десять минут, а сосиски – пять минут. Продукция на витринах в буфетах должна сниматься через час и выкладываться свежая. Это касается салатов, бутербродов, сыров. В школьных столовых нельзя использовать алюминиевые приборы. Также могут продаваться кислородные коктейли, но выпить их можно строго перед медработником, без его рекомендации коктейли продавать ученикам запрещено.

Дети могут накрывать столы и дежурить в столовых, но к приготовлению еды они не должны иметь никакого отношения, как и к уборке помещения.

Даже для омлетов и запеканок ввели норму по толщине – не более четырёх сантиметров, иначе могут не пропечься творог и яйца.