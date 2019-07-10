Местом проведения этого музыкального события выбран Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова, расположенный на Елагином острове.

В рамках фестиваля зрителям будет предложено несколько интерактивных зон на выбор. Школа интуитивной музыки под названием «Альгамбра» проведёт собственный мастер-класс, во время которого можно будет научиться играть на таком экзотическом инструменте как ханга. Будут работать спортивные соревнования и различные квесты, для маленьких посетителей запланирована работа детских площадок и место для запуска змеев в воздушное пространство.

Однако, фестиваль «Усадьба Jazz» это прежде всего музыкальный фестиваль. Ключевыми музыкальными фигурами в субботу станет российский рок-коллектив «Сплин» и Алексей Архиповский. Кроме них на сцену парка выйдут такие артисты как Sunsay, Omana Portuondo, Makaya McCraven, а также Yazz Ahmed, которая примечательна тем, что является одной из немногих играющих на трубе женщин. Зрители ожидают выступление и российской певицы и актрисы Муси Тотибадзе, которая исполнит композиции со своего дебютного альбома «Мальчик». Певица стала известна широкой публике около пяти лет назад после выхода видеоролика на песню «Правда о любви».

Музыкальный фестиваль «Усадьба Jazz» проводится с 2003 года. Он объединяет на одной сцене артистов разных музыкальных направленностей. За шестнадцать лет своего существования фестиваль представил зрителям свыше пятисот артистов, а свидетелями этого музыкального события стало более четверти миллиона человек. Инициатором проведения и президентом фестиваля является Мария Сёмушкина.