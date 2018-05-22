ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня с атомного подводного крейсера «Юрий Долгорукий», был произведён успешный пуск межконтинентальных ракет «Булава», сообщил представитель Северного флота. Ракеты успешно поразили заданную цель (полигон «Кура», Камчатка), и выполнили задачи, которые от них требовались. Стоит отметить, что запуск 4 ракет подряд одновременно стал первым удачным запуском во время всех испытаний «Булавы».

Учебные запуски ракет обусловлены тем, что у российского флота стоит первоочередная задача в скорейшем перевооружении на межконтинентальные баллистические ракеты этого типа, так как вовремя перевооружиться не представлялось возможным из-за большого количества неудачных запусков во время учебных испытаний.

Во время испытаний, были зафиксированы множество проблем, связанных с системой управления, двигателем, разведением боеголовок. К примеру, во время сентябрьского запуска 2006 года ракета просто упала в море, отклонившись от курса. Позже, было ещё два запуска с аналогичной проблемой – пришлось применить систему самоликвидации, чтобы избежать возможных пагубных последствий. В 2013 году было произведено очередное испытание, но двигатели у ракеты самопроизвольно отключились после нескольких минут полёта.



Позже, в 2016 году, у запущенной ракеты также возникла внештатная ситуация, и она самоликвидировалась в полёте. После расследования всех неудачных случаев запуска ракет, госкомиссия во главе с адмиралом Виктором Чирковым (Главнокомандующий Военно-Морского Флота), сделала вывод о производственном браке.