07.02.2020, 22:42
Уссурийская учительница объясняла школьникам правила написания русского мата
ИА «Ореанда-Новости». Уссурийская учительница объясняла школьникам правила написания русского мата. Видеозапись урока была опубликована в издании NewsBox24.
Один школьник записал на видео, как учительница разбирает сложное слово с двумя корнями и соединительной гласной «о», первый корень слова такой же, как и в слове «долбить», а также объясняла нецензурную фразу-обращение, предположительно, на правило оформления цитат в русском языке.
В издании не поясняется, какой это класс. Однако, родители учеников, увидев видео, пожаловались директору школы. Учительница получила выговор, но не была уволена. Аналогичная жалоба была подана и в прокуратуру Приморского края. В настоящее время ведётся проверка по делу.
Один школьник записал на видео, как учительница разбирает сложное слово с двумя корнями и соединительной гласной «о», первый корень слова такой же, как и в слове «долбить», а также объясняла нецензурную фразу-обращение, предположительно, на правило оформления цитат в русском языке.
В издании не поясняется, какой это класс. Однако, родители учеников, увидев видео, пожаловались директору школы. Учительница получила выговор, но не была уволена. Аналогичная жалоба была подана и в прокуратуру Приморского края. В настоящее время ведётся проверка по делу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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