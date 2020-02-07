Видеозапись урока была опубликована в издании NewsBox24.Один школьник записал на видео, как учительница разбирает сложное слово с двумя корнями и соединительной гласной «о», первый корень слова такой же, как и в слове «долбить», а также объясняла нецензурную фразу-обращение, предположительно, на правило оформления цитат в русском языке.В издании не поясняется, какой это класс.В настоящее время ведётся проверка по делу.