ИА «Ореанда-Новости» Рособрнадзор установил минимальное количество баллов, которое необходимо набрать для прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году. Соответствующий документ размещён на официальном сайте ведомства.

Для экзамена по русскому языку это 24 балла, по математике профильного уровня – 27, по физике, химии и биологии – 36, по информатике – 40, по истории и литературе – 32, по географии – 37, по обществознанию – 42 балла. Для прохождения ЕГЭ по иностранным языкам, среди которых английский, французский, немецкий, испанский и китайский, необходимо набрать 22 балла. Минимум по 5-балльной системе на ЕГЭ по математике базового уровня – 3 балла.

Поступающим в вузы абитуриентам все предметы, кроме одного, можно сдать так же, как и для получения школьного аттестата. Исключение сделано для экзамена по русскому языку: для того чтобы стать студентом, необходимо набрать не 24, а 36 баллов.