Суд пришёл к выводу, что 23-летний Устинов активно сопротивлялся при задержании, из-за чего у сотрудника ОМОНа случился вывих плеча. Сам Устинов свою вину не признал. Приговор будет известен позже. Прокуратура потребовала приговорить его к шести годам колонии общего режима.Напомним, в Москве прошли несколько несогласованных акций протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Всего было задержано более двух тысяч человек.