16.09.2019, 13:03
Устинова признали виновным в нападении на омоновца
ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве признал виновным Павла Устинова, который участвовал в несогласованной акции протеста в столице, в нападении на сотрудника ОМОНа, пишет "МК".
Суд пришёл к выводу, что 23-летний Устинов активно сопротивлялся при задержании, из-за чего у сотрудника ОМОНа случился вывих плеча. Сам Устинов свою вину не признал. Приговор будет известен позже. Прокуратура потребовала приговорить его к шести годам колонии общего режима.
Напомним, в Москве прошли несколько несогласованных акций протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Всего было задержано более двух тысяч человек.
Суд пришёл к выводу, что 23-летний Устинов активно сопротивлялся при задержании, из-за чего у сотрудника ОМОНа случился вывих плеча. Сам Устинов свою вину не признал. Приговор будет известен позже. Прокуратура потребовала приговорить его к шести годам колонии общего режима.
Напомним, в Москве прошли несколько несогласованных акций протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Всего было задержано более двух тысяч человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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