ИА «Ореанда-Новости». В российских СМИ (в частности, в газете «Коммерсантъ») появилась информация, согласно которой центры госуслуг не обеспечивают защиту персональных данных своих клиентов. Все сведения, от копий паспортов до реквизитов банковских счетов, хранятся на компьютерах в общем доступе.

Владельцы документов при пользовании общими компьютерами не удаляют файлы, но и сотрудники многофункциональных центров предоставления госуслуг также не слишком беспокоятся об этом. Между тем воспользоваться документами может любой желающий.

МФЦ Москвы отрицает данную информацию. В официальном опровержении сказано, что компьютеры в отделе электронных услуг не имеют доступа в Интернет, кроме нескольких сайтов - официальных сайтов правительства, порталов госуслуг. Благодаря такому сервису в системе «Мои Документы» граждане могут более подробно ознакомиться с государственными услугами, которые им предоставляют. Также заявители могут самостоятельно получить услуги в электронном виде, получить доступ к публичным ресурсам.

Компьютерами действительно может бесплатно воспользоваться любой желающий, но иногда заявители оставляют на экране незакрытые (неудалённые) сканированные версии своих документов. МФЦ обращается к гражданам с просьбой не допускать такой неосторожности. Что касается сотрудников центров госуслуг, то, согласно внутренним правилам, они раз в день должны очищать рабочий стол и «корзину» таких компьютеров. Пока руководству МФЦ неизвестны факты нарушения этих правил. Сотрудники центров госуслуг несут ответственность за то, чтобы обеспечить безопасность персональных данных непосредственно в процессе предоставления госуслуг населению.

Несмотря на то, что заявлено, что МФЦ Москвы обрабатывает персональные данные в строгом соответствии с федеральным законодательством, Роскомнадзор возьмёт вопрос на контроль, чтобы проверить, действительно ли имеют место подобные нарушения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.