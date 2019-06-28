ИА «Ореанда-Новости» Российский кабинет министров утвердил список животных, содержание которых запрещено. При этом соответствующее постановление правительства предусматривает отдельные исключения из запрета.

В справке, приложенной к документу, указано, что запрет касается, во-первых, животных, опасных для лиц, которые их держат, и, во-вторых, представителей фауны, «привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья, вплоть до гибели».

В списке представлены 33 отряда (подотряда), объединённые в 8 классов (пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы, коралловые полипы).

Если животное из списка приобретено до 1 января 2020 года, оно может находиться на содержании владельца до наступления естественной смерти.

Запрет не распространяется на зоопарки, цирки, дельфинарии, океанариумы и другие учреждения подобного профиля, а также на «особые случаи» (последнее – при обязательном уведомлении территориального органа Росприроднадзора).