ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Её сумма составляет 10 тысяч рублей.

Закон о ежегодных выплатах ветеранам был разработан на заседании оргкомитета «Победа», которое состоялось в декабре 2018 года.

Выплаты получат ветераны, живущие на территории России и трёх прибалтийских государств: Латвии, Литвы и Эстонии, а также инвалиды войны.

Ранее Совет Федерации одобрил правительственный законопроект, в соответствии с которым изменяется система расчёта доплат к пенсиям участников Великой Отечественной войны. Запланировано, что в среднем ежемесячные выплаты станут больше на 9,5 тысячи рублей.