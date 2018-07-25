ИА "Ореанда-Новости" Федеральная служба государственной статистики составила прогноз численности населения страны на ближайшие 18 лет.



Оптимистический прогноз предполагает, что в 2036 году численность россиян возрастет до 157 миллионов человек. Есть так же и пессимистичный прогноз. При учете не очень светлого будущего количество жителей в стране снизится примерно на 10 миллионов и составит 136 млн человек. Эксперты не позабыли и о третьем – реалистичном прогнозе. По эти данным численность населения так же сократиться, но не глобально: до 145 миллионов человек. Напомним, что согласно официальным данным по территории РФ проживает более 146 миллионов.

Больше всего независимых специалистов настроены «пессимистично». Эксперты ООН, изучающие экономические и социальные вопросы, предполагают, что к 2050 году население РФ уменьшится до 132, 7 миллионов.

Оптимистический прогноз может быть реализован, только в случае усовершенствования таких социальных программ как «Здравоохрание» и «Демография». Именно данные проекты позволят сократить смертность и увеличить рождаемость в стране. Полагается, что так же должна увеличиться продолжительность жизни.

Согласно статистическим показателям численность населения России стабильно уменьшается. Так, за первое полугодие текущего года это значение уменьшилось на 77 тысяч человек, хотя в аналогичном периоде 2017 года данный показатель составлял лишь 31 тысячу человек. Конечно, в конце 2017 года эксперты зарегистрировали прирост населения более чем на 200 тысяч граждан, однако основной причиной этого следует считать миграцию, которая перегнала естественные потери. В текущем году так же предполагается, что приезжие смягчат падение населения, однако по факту это компенсирует убыль населения в 2018 году лишь наполовину.

Аналитики обращают внимание на равнозначность возможности возникновения как пессимистичного, так и оптимистичного либо реалистичного варианта. Это практически обесценивает данные прогнозов, поэтому в этом случает все зависит от внешних факторов и действий правительства.