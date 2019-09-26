ИА «Ореанда-Новости». Полковник Андрей Щиров, сержант Роман Феофанов и оперативник Максим Уметбаев, которых уволили из-за дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, через суд требуют восстановления в должности, пишет «МК».



Экс-полицейские подали иски в Мосгорсуд. Они требуют признать приказ об увольнении недействительным.



Заявление Феофанова суд рассмотрел уже вчера, но заседания по делу будут продолжаться. 2 октября назначено рассмотрение дела Щирова. Иск Уметбаева рассмотрят завтра.

