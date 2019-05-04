ИА «Ореанда-Новости». В 2018 году 104 следователя и прокурора в России осудили по уголовным статьям за уголовные преступления, чаще всего поводом становилось взяточничество и мошенничество, рассказали статистику в пресс-службе Судебного департамента при Верховном суде РФ.

За получение и дачу взятки в 2018 году осуждены 25 человек из этой категории. За мошенничество – 15 человек. Также были рассмотрены дела о служебном подлоге, халатности, присвоении и растрате государственных средств, нарушении ПДД и фальсификации доказательств.

Среди адвокатов, нотариусов и аудиторов осудили 61 человека по статье мошенничество – эта статья лидирует в данной группе работников сферы правосудия. Встречаются случаи нарушений ПДД и дачи взяток.

В Судебном департаменте отметили, что самые законопослушные категории граждан – судьи и работники суда, они "засветились" всего в шести уголовных делах.