ИА «Ореанда-Новости» Начальник главного управления по противодействию экстремизму министерства внутренних дел генерал-майор полиции Олег Ильиных сообщил, что в 2019 году сотрудники представляемого им правоохранительного ведомства и Федеральной службы безопасности выявили законспирированные террористические ячейки в 17 субъектах Федерации.

Деятельность боевиков, принадлежащих к запрещённой в России организации «Исламское государство», пресечена в Москве, Астраханской, Владимирской, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тюменской областях, Краснодарском, Ставропольском и Красноярском краях, республиках Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкария, Чечня, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. В течение первого полугодия было выявлено 972 преступления террористического характера.