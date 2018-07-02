ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Минфин заявил, повышение акцизов не приведет к существенному подорожанию бензина в 2019 году. Будет введен новый налоговый маневр под названием отрицательный акциз. Во первых, он должен уменьшить нагрузку на НПЗ, а во вторых он поможет пополнить дорожный бюджет субъектов.

В нынешнем году повышение акцизов ожидалось уже дважды, однако данное решение откладывалось из-за скачка цен на топливо. 1 июня было принято решение, что необходимо снизить акцизы до конца 2018 года.

Федеральный закон для снижения акцизов на топливо уже находится на рассмотрении в Госдуме. Планируется принятие закона в июле, однако ставки акцизов уже начали действовать на АЗС и не поменяются до конца этого года.

Тем не менее, в Крыму цена на топливо продолжает идти вверх. В Симферополе с 18 июня бензин подорожал в среднем от 0,21% до 0,45%. По данному делу ФАС было уже открыто дело. Обвиняются девять компаний Крыма, которые торгуют топливом в розницу. В целом, ситуация на полуострове хуже, чем на территории России.

Кроме того, власти и нефтекомпании пришли к договоренности, что последние зафиксируют цены на уровне 30 мая, в то время как правительство будет искать решения для поддержки отрасли. Результаты можно увидеть уже сейчас, так как цены начали понижаться.

Не смотря на это, Владимир Богданов глава «Сургутнефтегаза» высказал кардинально противоположное мнение. Он считает, что цены начнут расти в 2019 году из-за повышения налогов.

По его мнению, 75 процентов цены бензина состоит из налогов и так как в недалёком будущем предполагается увеличение НДС до 20 процентов, то это коснётся и акциза и налога на добычу полезных ископаемых. «Это налог на налог, начинается геометрическая прогрессия, поэтому цена, конечно, вырастет», — подчеркнул Богданов.

С 1 января 2019 года предусматривается повышение акцизов на бензин с 8213 рублей до 12 374 рублей за тонну, на дизельное топливо — с 5665 рублей до 8541 рубля за тонну.