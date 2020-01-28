Аналитический подсчёт провели эксперты Национального бюро кредитных историй совместно с «Автостатом». Количество заёмщиков, которым был одобрен автокредит, увеличилось на 10% по сравнению с 2018 годом. 45% всех автокредитов были выданы для покупки нового автомобиля.