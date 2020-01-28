28.01.2020, 13:53
В 2019 году россияне взяли около 1 миллиона автокредитов
ИА «Ореанда-Новости». В 2019 году россияне взяли 947,3 тысячи автокредитов. Данное число является рекордным за последние 6 лет.
Аналитический подсчёт провели эксперты Национального бюро кредитных историй совместно с «Автостатом». Количество заёмщиков, которым был одобрен автокредит, увеличилось на 10% по сравнению с 2018 годом. 45% всех автокредитов были выданы для покупки нового автомобиля.
Эксперты отметили, что в этом году рост автокредитования должен быть умеренным, так как банки ужесточили правила выдачи кредитов, а автопроизводители дошли до максимума в отношении предоставления специальных льготных условий на приобретение автомобилей.
Аналитический подсчёт провели эксперты Национального бюро кредитных историй совместно с «Автостатом». Количество заёмщиков, которым был одобрен автокредит, увеличилось на 10% по сравнению с 2018 годом. 45% всех автокредитов были выданы для покупки нового автомобиля.
Эксперты отметили, что в этом году рост автокредитования должен быть умеренным, так как банки ужесточили правила выдачи кредитов, а автопроизводители дошли до максимума в отношении предоставления специальных льготных условий на приобретение автомобилей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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