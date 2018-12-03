ИА «Ореанда-Новости». Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве создадут масштабную систему распознавания лиц. Она заработает в 2019 году и поможет ловить преступников в розыске. Со слов мэра, сейчас в столице около 40 процентов камер видеонаблюдения заменили на более совершенные.

В Москве намерены полностью заменить камеры видеонаблюдения на более современные модели нового поколения, которые позволят распознавать лица и сравнивать их с базой данных граждан России. Это поможет в качестве поиска преступников в розыске. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил на ежегодном общегородском расширенном совещании по вопросам профилактики правонарушений в столице.

"Уже в этом году мы заменили на более совершенные более 40% камер видеонаблюдения, в следующем году мы завершим эту работу, и создадим впервые систему распознавания лиц, которая будет определять преступников, которые находятся в розыске. Это новый уровень безопасности, это новый уровень технологического оснащения, и правоохранительных органов, и в целом городских служб", – рассказал Собянин, как власти намерены улучшить безопасность в городе с помощью нового уровня информационных технологий.

С его слов, были уже проведены первые эксперименты, в том числе в метрополитене и ряде районов. Эксперименты дали положительные результаты: десятки преступников, которые были в розыске, найдены и задержаны.

Со слов Собянина «эта система сделает город просто недоступным для преступных элементов».

Система видеофиксации «Безопасный город», которая работает в некоторых частях Москвы, уже позволила раскрыть 27 убийств, 77 преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, 165 разбоев, более 300 грабежей. Об этом рассказал глава ГУ МВД по городу Москве Олег Баранов.

Собянин добавил, что для того, чтобы улучшить безопасность в городе, также необходимо укреплять и материальную базу городского управления внутренних дел. За последние несколько лет отремонтировали и реконструировали 75 районных отделов внутренних дел, построили девять новых зданий. В ближайшие годы будут построены 25 новых зданий для районных отделов внутренних дел и других нужд городского управления.