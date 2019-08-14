ИА «Ореанда-Новости» Росстат сообщил, что в течение первого полугодия 2019 года количество зарегистрированных в стране браков уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 46 тысяч. При этом разводов стало меньше на 64,4 тысячи.

За первые 6 месяцев 2019 года было заключено 333,1 тысячи браков – это на 12,6 % меньше, чем за тот же период 2018 года. Разводов было зарегистрировано 231 тысяча, здесь снижение составило 21,8 %.

Лидерами по росту количества браков стали Тува и Ингушетия (2,7 % и 2,6% соответственно). Наиболее значительная отрицательная динамика зафиксирована на Чукотке (23 %), в Адыгее и Костромской области (20,6 %).

Самый большой рост по числу разводов продемонстрировали Карелия, Ненецкий автономный округ и Удмуртия (7,7, 3,6 и 0,6 %). Количество разводов наибольшее существенно снизилось на Чукотке, в Магаданской, Псковской и Саратовской областях (33,9 %, 32,7 % и 32,6 %).