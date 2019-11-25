25.11.2019, 22:44
В 2019 году в России зафиксировано рекордное количество митингов
ИА «Ореанда-Новости». В 2019 году в России было зафиксировано рекордное количество митингов. Об этом сообщили эксперты Центра социально-трудовых прав.
В докладе специалиста ЦСТП Анны Очкиной указано, что с начала года в нашей стране было проведено 1 443 митинга: 429, 434 и 580 акций протеста по кварталам соответственно. В третьем квартале митингующие выступали против увольнения врачей и результатов выборов в Московскую государственную думу.
По её мнению, в следующем году волна протестов продолжит расти. Митинги будут касаться сферы здравоохранения и экологии. С мнением Анны Очкиной согласился политолог Юлий Нисневич. Он указал, что подобное поведение россиян в скором времени может привести к социальному катаклизму.
В докладе специалиста ЦСТП Анны Очкиной указано, что с начала года в нашей стране было проведено 1 443 митинга: 429, 434 и 580 акций протеста по кварталам соответственно. В третьем квартале митингующие выступали против увольнения врачей и результатов выборов в Московскую государственную думу.
По её мнению, в следующем году волна протестов продолжит расти. Митинги будут касаться сферы здравоохранения и экологии. С мнением Анны Очкиной согласился политолог Юлий Нисневич. Он указал, что подобное поведение россиян в скором времени может привести к социальному катаклизму.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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