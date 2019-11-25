В докладе специалиста ЦСТП Анны Очкиной указано, чтоВ третьем квартале митингующие выступали против увольнения врачей и результатов выборов в Московскую государственную думу.По её мнению, в следующем году волна протестов продолжит расти. Митинги будут касаться сферы здравоохранения и экологии. С мнением Анны Очкиной согласился политолог Юлий Нисневич.