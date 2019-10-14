14.10.2019, 21:07
В 2020 году будет расширен перечень жизненно важных лекарств
ИА «Ореанда-Новости». Сегодня Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширения списка жизненно важных лекарств на 2020 год.
Со следующего года бесплатно будут выдаваться 758 препаратов, которые являются важными для лечения определённых категорий больных. Позиции ЖВНЛС обновляются ежегодно. Перед тем, как лекарство внести в бесплатный перечень, медикамент проходит процедуру определения эффективности на лечение конкретного заболевание.
Большинство жизненно важных препаратов являются дорогостоящими. В связи с этим они включаются в список лекарств, на которые лечащий врач может написать бесплатное направления для получения в государственных аптеках России.
Со следующего года бесплатно будут выдаваться 758 препаратов, которые являются важными для лечения определённых категорий больных. Позиции ЖВНЛС обновляются ежегодно. Перед тем, как лекарство внести в бесплатный перечень, медикамент проходит процедуру определения эффективности на лечение конкретного заболевание.
Большинство жизненно важных препаратов являются дорогостоящими. В связи с этим они включаются в список лекарств, на которые лечащий врач может написать бесплатное направления для получения в государственных аптеках России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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