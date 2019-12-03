03.12.2019, 00:13
В 2020 году будет расширен перечень медицинских анализов при диспансеризации
ИА «Ореанда-Новости». Со следующего года список обязательных анализов при диспансеризации будет дополнен.
В программу станет входить анализ крови на гликированный гемоглобин. По данному анализу медперсонал может определить пограничную стадию перед диабетом. Также изменения коснутся и дополнительных специализированных врачей и тестов, которые больше подойдут людям пожилого возраста: исследования для выявления неврологических отклонений, старческой саркопении и болезней Паркинсона и Альцгеймера.
В следующем году на проведение диспансеризации государство выделяет ФФОМС более 16 миллиардов рублей.
В программу станет входить анализ крови на гликированный гемоглобин. По данному анализу медперсонал может определить пограничную стадию перед диабетом. Также изменения коснутся и дополнительных специализированных врачей и тестов, которые больше подойдут людям пожилого возраста: исследования для выявления неврологических отклонений, старческой саркопении и болезней Паркинсона и Альцгеймера.
В следующем году на проведение диспансеризации государство выделяет ФФОМС более 16 миллиардов рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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