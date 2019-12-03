По данному анализу медперсонал может определить пограничную стадию перед диабетом. Также изменения коснутся и дополнительных специализированных врачей и тестов, которые больше подойдут людям пожилого возраста:В следующем году на проведение диспансеризации государство выделяет ФФОМС более 16 миллиардов рублей.