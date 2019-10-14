14.10.2019, 16:58
В 2020 году государство увеличит бюджетирование национального проекта по борьбе с онкологией
ИА «Ореанда-Новости». В 2020 году государство выделит на лечение онкологических заболеваний 120 миллиардов рублей.
По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, на национальный проект "Здравоохранение" в следующей году дополнительно выделят 50 миллиардов рублей. В 2019 году бюджетирование государством этого проекта составляет 70 миллиардов рублей.
Все деньги будут предназначаться для проведения химической терапии онкологических больных по всей России. При этом, профессор Алексей Масчан уточнил, что действующая закупка лекарств для онкобольных неэффективна. Если не изменить данную процедуру, то количество смертей от онкологических заболеваний возрастет до 30% в течение двух лет.
По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, на национальный проект "Здравоохранение" в следующей году дополнительно выделят 50 миллиардов рублей. В 2019 году бюджетирование государством этого проекта составляет 70 миллиардов рублей.
Все деньги будут предназначаться для проведения химической терапии онкологических больных по всей России. При этом, профессор Алексей Масчан уточнил, что действующая закупка лекарств для онкобольных неэффективна. Если не изменить данную процедуру, то количество смертей от онкологических заболеваний возрастет до 30% в течение двух лет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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