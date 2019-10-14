По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, на национальный проект "Здравоохранение" в следующей году. В 2019 году бюджетирование государством этого проекта составляет 70 миллиардов рублей.Все деньги будут предназначаться дпо всей России. При этом, профессор Алексей Масчан уточнил, что действующая закупка лекарств для онкобольных неэффективна.