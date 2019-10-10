Проект ГОСТа уже прошёл одобрение в Техническом комитете РФ. По новым требованиям,. Также предполагаетсяК раритетным автомобилям будут отнесеныРетро-машины должны бытьКаждый автомобиль будет проходить проверку в специализированных аккредитованных организациях.Если новый ГОСТ пройдёт одобрение в Росстандарте, то