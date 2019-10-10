10.10.2019, 18:45
В 2020 году могут отменить транспортный налог на раритетные автомобили
ИА «Ореанда-Новости». После проверки и одобрения нового проекта ГОСТа Росстандартом России, на раритетные автомобили можно будет не платить транспортный налог.
Проект ГОСТа уже прошёл одобрение в Техническом комитете РФ. По новым требованиям, транспортный налог не будет начисляться на ретро-автомобили и классические машины. Также предполагается льгота по стоимости полиса ОСАГО и по процедуре прохождения техосмотра.
К раритетным автомобилям будут отнесены машины, которые сохранили оригинальный кузов, раму и двигатель. Ретро-машины должны быть выпущены более 30 лет назад. Каждый автомобиль будет проходить проверку в специализированных аккредитованных организациях.
Если новый ГОСТ пройдёт одобрение в Росстандарте, то льготы можно будет использовать с апреля 2020 года.
Проект ГОСТа уже прошёл одобрение в Техническом комитете РФ. По новым требованиям, транспортный налог не будет начисляться на ретро-автомобили и классические машины. Также предполагается льгота по стоимости полиса ОСАГО и по процедуре прохождения техосмотра.
К раритетным автомобилям будут отнесены машины, которые сохранили оригинальный кузов, раму и двигатель. Ретро-машины должны быть выпущены более 30 лет назад. Каждый автомобиль будет проходить проверку в специализированных аккредитованных организациях.
Если новый ГОСТ пройдёт одобрение в Росстандарте, то льготы можно будет использовать с апреля 2020 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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