ИА «Ореанда-Новости». После проверки и одобрения нового проекта ГОСТа Росстандартом России, на раритетные автомобили можно будет не платить транспортный налог.

Проект ГОСТа уже прошёл одобрение в Техническом комитете РФ. По новым требованиям, транспортный налог не будет начисляться на ретро-автомобили и классические машины. Также предполагается льгота по стоимости полиса ОСАГО и по процедуре прохождения техосмотра.

К раритетным автомобилям будут отнесены машины, которые сохранили оригинальный кузов, раму и двигатель. Ретро-машины должны быть выпущены более 30 лет назад. Каждый автомобиль будет проходить проверку в специализированных аккредитованных организациях.

Если новый ГОСТ пройдёт одобрение в Росстандарте, то льготы можно будет использовать с апреля 2020 года. 