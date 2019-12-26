26.12.2019, 16:21
В 2020 году могут появиться поезда из Крыма в Анапу и Краснодар
ИА «Ореанда-Новости». К лету 2020 года могут появиться поезда из Крыма в Анапу и Краснодар, сообщает издательство «РИА Новости».
Предложение было выдвинуто от министра транспорта Крыма Сергея Карпова краснодарским властям. Сергей Карпов сказал, что в местное правительство поступает много вопросов о способе передвижения из Крыма в Краснодар. Это связано с тем, что Краснодар является ближайший большим городом. В настоящее время крымские перевозчики занимаются проведением расчётов в отношении пассажиропотока, потребности и рентабельности запуска нового РЖД маршрута.
Министр транспорта Крыма также указал, что в настоящее время идёт обсуждение вопроса о запуске пригородных поездов между Анапой и Керчью или Феодосией.
Предложение было выдвинуто от министра транспорта Крыма Сергея Карпова краснодарским властям. Сергей Карпов сказал, что в местное правительство поступает много вопросов о способе передвижения из Крыма в Краснодар. Это связано с тем, что Краснодар является ближайший большим городом. В настоящее время крымские перевозчики занимаются проведением расчётов в отношении пассажиропотока, потребности и рентабельности запуска нового РЖД маршрута.
Министр транспорта Крыма также указал, что в настоящее время идёт обсуждение вопроса о запуске пригородных поездов между Анапой и Керчью или Феодосией.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии