Предложение было выдвинуто от министра транспорта Крыма Сергея Карпова краснодарским властям. Сергей Карпов сказал, что в местное правительство поступает много вопросов о способе передвижения из Крыма в Краснодар. Это связано с тем, что Краснодар является ближайший большим городом.Министр транспорта Крыма также указал, что в настоящее время идёт обсуждение вопроса о запуске пригородных поездов между Анапой и Керчью или Феодосией.



