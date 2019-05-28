ИА «Ореанда-Новости» . Парламент Абхазии перенес выборы президента республики на 25 августа. Ранее они были запланированы на 21 июля.передает «РИА Новости».

С инициативой о переносе даты выступил глава республики Рауль Хаджимба. По его словам, это нужно «исключительно в целях стабилизации общественно-политической ситуации в стране». Ранее оппозиция требовала перенести выборы на осень из-за госпитализации своего кандидата Аслана Бжании. Оппозиционеры заявляют, что Бжанию отравили, по этим заявлениям проводится проверка прокуратуры. При этом спикер парламента Валерий Кварчия заявил, что врачебное заключение исключает факт отравления. Предыдущее решение о дате голосования было принято в начале апреля.

Срок полномочий Хаджимбы истекает осенью текущего года. По конституции Абхазии дата выборов назначается не позднее чем за четыре месяца до истечения срока полномочий действующего лидера. Само голосование проводится не раньше чем за три и не позднее чем за два месяца до того же события.

Напомним, ранее ое собрание (парламент) Абхазии назначило дату проведения выборов президента республики на 21 июля. Решение было принято на заседании 4 апреля, пишет ТАСС. ешение поддержали 20 депутатов из 33. Срок полномочий действующего главы республики Рауля Хаджимбы истекает 25 сентября текущего года.

Таким образом, решение было принято в соответствии со ст. 6 конституции «О выборах президента Республики Абхазия». Согласно документу, дата выборов назначается не позднее чем за четыре месяца до истечения срока полномочий действующего лидера, а само голосование проводится не раньше чем за три и не позднее чем за два месяца до того же события.

Основными предполагаемыми кандидатами являются Рауль Хаджимба и депутат парламента Абхазии Аслан Бжания. Однако, согласно февральскому опросу, рейтинг будущих лидеров республики возглавил 28-летний российский чиновник абхазского происхождения Инал Ардзинба. Большинство респондентов заявили, что он сможет провести экономические и социальные преобразования, а также обеспечить динамичное развитие и процветание республики.