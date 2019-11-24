24.11.2019, 14:40
В "Аэрофлоте" высказались о смерти пилота рейса "Москва - Анапа"
ИА «Ореанда-Новости» В пресс-службе "Аэрофлота" заявили, что перед рейсом пилотом был пройден медосмотр, в ходе которого у него не были обнаружены какие-либо проблемы со здоровьем. Об этом говорится в материале РИА Новости от 24 ноября.
Также представители "Аэрофлота" сказали о том, что противопоказаний у пилота для того, чтобы совершать перелёт, не было.
Выполнявший рейс Москва-Анапа самолёт совершил посадку в Ростове-на-Дону из-за того, что второй пилот себя плохо почувствовал. В аэропорту мужчине была оказана медицинская помощь, но спасти пилота врачам не удалось. Во время инцидента никто из находившихся на борту самолёта не пострадал.
Также представители "Аэрофлота" сказали о том, что противопоказаний у пилота для того, чтобы совершать перелёт, не было.
Выполнявший рейс Москва-Анапа самолёт совершил посадку в Ростове-на-Дону из-за того, что второй пилот себя плохо почувствовал. В аэропорту мужчине была оказана медицинская помощь, но спасти пилота врачам не удалось. Во время инцидента никто из находившихся на борту самолёта не пострадал.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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