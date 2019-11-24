Также представители "Аэрофлота" сказали о том, что противопоказаний у пилота для того, чтобы совершать перелёт, не было.Выполнявший рейс Москва-Анапа самолёт совершил посадку в Ростове-на-Дону из-за того, что второй пилот себя плохо почувствовал. В аэропорту мужчине была оказана медицинская помощь, но спасти пилота врачам не удалось. Во время инцидента никто из находившихся на борту самолёта не пострадал.