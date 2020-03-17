ИА «Ореанда-Новости». Ассоциация компания розничной торговли оценила запасы продуктов питания в российских магазинов. В организации заявили, что без пополнения запасов хватит на восемь недель. Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на данные АКОРТ.

Пресс-секретарь организации Илья Власенко пояснил, что пополнение продолжается. Торговые сети в усиленном режиме закупают продукты, на которые резко увеличился спрос. К таким относятся крупы, макароны, туалетная бумага и средства дезинфекции.

Особое внимание уделяются торговым точкам, у которых недостаточный размер складских помещений для долгого хранения.

Ранее Минпромторг призвала торговые сети поддерживать в магазинах постоянные запасы необходимых товаров, а также обрабатывать дезинфицирующими средствами ручки тележек и корзин.