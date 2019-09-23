Мероприятие состоялось в рамках одной из экологических программ акционерного общества «Транснефть-Подводсервис».

Местом выпуска мальков стерляди стало Чебоксарское водохранилище. По информации, предоставленной министерством природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл, участниками этого мероприятия стал отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Республики Марий Эл Средневолжского территориального управления Росрыболовства и отдел по Марий Эл Средне-Волжского филиала «Главрыбвода». Сам выпуск рыбы состоялся 19 сентября. Цель проведённого мероприятия заключалась в том, чтобы искусственным путём воспроизвести водные биологические ресурсы. Всего было выпущено 2654 маленьких рыбок.

Стоит отметить, что правительство Республики Марий Эл принимает участие в программе федерального уровня под названием «Оздоровление Волги». Сама программа входит в рамки национального проекта «Экология». Основная цель программы заключается в строительстве и реконструкции очистных сооружений и в снижении уровня загрязнения рек сточными водами. Общий объём финансирования составляет свыше двухсот миллиардов рублей. В программе «Оздоровление Волги» принимают участие шестнадцать российских регионов. Среди них Республика Марий Эл, Татарстан, Чувашия, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Ивановская, Костромская, Московская, Нижегородская, Самарская, Саратовская, Тверская, Ульяновская, Ярославская области и город Москва.