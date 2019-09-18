ИА «Ореанда-Новости». В Алтайском крае двое несовершеннолетних учеников лицея задержаны по подозрению в жестоком убийстве двух человек, пишет «Интерфакс».



В местном СКР сообщили, что в селе Солонешное обнаружили тела двух мужчин 52 и 37 лет. В расправе над ними подозревают подростков в возрасте 15 и 16 лет.



По предварительной версии, подростки пришли в дом к мужчинам, так как подозревали их в воровстве запчастей. Произошла ссора, во время которой мужчин жестоко избили до смерти. Следствие квалифицировало это как умышленное убийство. Решается вопрос об аресте подростков.