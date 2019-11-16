ИА «Ореанда-Новости». На трассе Алтайского края загорелся рейсовый автобус с 20 пассажирами в салоне.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Инцидент произошёл утром в субботу. Как сообщило ведомство, в 4 утра в местную дежурную часть поступило сообщение о возгорании автобуса. Транспортное средство направлялось из Белокурихи в Белореченск. На место выехали сотрудники правоохранительных органов.

В салоне на момент пожара находилось двадцать человек.

Водитель высадил пассажиров. Благодаря этим мерам удалось обойтись без жертв.

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. На данный момент по факту проводятся экспертизы. Автобус проходит проверку.