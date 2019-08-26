ИА «Ореанда-Новости». На Кубани возбудили уголовное дело против двух сотрудников полиции, которых подозревают в принуждении к сексу 17-летней девушки, пишет ТАСС.



В МВД заявили, что проводят по этому инциденту служебную проверку.



Источник издания рассказал, что полицейские надругались над несовершеннолетней волейболисткой из спортивно-оздоровительного комплекса «Волейград». Инцидент произошёл в посёлке недалеко от Анапы. Пострадавшая девушка выступала за команду Московской области.