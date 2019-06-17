17.06.2019, 19:49
В Анапе приготовили самый большой в России ягодный пирог
ИА «Ореанда-Новости». Пресс-служба министерства курортов и туризма Краснодарского края сообщила, что самый большой ягодный пирог сделали в Анапе, пишут РИА Новости.
Так, угощение получилось весом 163 килограмма. В длину пирог был 4,73 метра, в ширину - 1,1 метра. Это достижение зафиксировали в российской Книге рекордов Гиннеса.
Отмечается, что на изготовление пирога ушло 60 килограммов муки, 30 килограммов сахара и 100 килограммов ягод: малины, черники, земляники, черной и красной смородины. Пирог состоял из 28 коржей, каждый весом по пять килограммов.
Так, угощение получилось весом 163 килограмма. В длину пирог был 4,73 метра, в ширину - 1,1 метра. Это достижение зафиксировали в российской Книге рекордов Гиннеса.
Отмечается, что на изготовление пирога ушло 60 килограммов муки, 30 килограммов сахара и 100 килограммов ягод: малины, черники, земляники, черной и красной смородины. Пирог состоял из 28 коржей, каждый весом по пять килограммов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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