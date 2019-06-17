Так, угощение получилось весом 163 килограмма. В длину пирог был 4,73 метра, в ширину - 1,1 метра. Это достижение зафиксировали в российской Книге рекордов Гиннеса.Отмечается, что на изготовление пирога ушло 60 килограммов муки, 30 килограммов сахара и 100 килограммов ягод: малины, черники, земляники, черной и красной смородины. Пирог состоял из 28 коржей, каждый весом по пять килограммов.