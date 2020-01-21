Оказалось, что женщина уже два дня не может выйти из кухни. Её кошка в прямом смысле не выпускала женщину – как только та пыталась выйти, кошка кидалась.Приехавшие спасатели помогли женщине выбраться. Кошку поймали и поместили в переноску. Женщина сразу же кошку забрала. Помощь врачей никому не потребовалась.