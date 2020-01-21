21.01.2020, 20:42
В Архангельске кошка два дня не выпускала хозяйку из кухни
ИА «Ореанда-Новости». В минувшее воскресенье в Архангельске в доме на улице Суворова прохожий заметил в окне женщину, которая просила о помощи, пишет «Двина сегодня».
Оказалось, что женщина уже два дня не может выйти из кухни. Её кошка в прямом смысле не выпускала женщину – как только та пыталась выйти, кошка кидалась.
Приехавшие спасатели помогли женщине выбраться. Кошку поймали и поместили в переноску. Женщина сразу же кошку забрала. Помощь врачей никому не потребовалась.
Оказалось, что женщина уже два дня не может выйти из кухни. Её кошка в прямом смысле не выпускала женщину – как только та пыталась выйти, кошка кидалась.
Приехавшие спасатели помогли женщине выбраться. Кошку поймали и поместили в переноску. Женщина сразу же кошку забрала. Помощь врачей никому не потребовалась.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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