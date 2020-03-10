ИА «Ореанда-Новости».В Архангельске на базе Северного государственного медуниверситета (единственного медицинского вуза арктической зоны РФ) будет создан центр арктической медицины. Идею поддержали и Минвостокразвития, и Министерство здравоохранения.

Основная работа центра будет заключаться в исследовании воздействия климата Арктики на человеческий организм и разработка программы по увеличению продолжительности жизни на основе полученных знаний, по сокращению заболеваемости и младенческой смертности.

В рамках проекта планируется создать на безе университета лабораторию, свою клиническую базу и кампус, где будут жить не только студенты, но и преподаватели со всей России и из-за границы.