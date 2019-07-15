ИА «Ореанда-Новости» В Архангельске задержали двух 16-летних девушек, которые подозреваются в убийстве 17-летней знакомой. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

По информации следствия, прохожие обнаружили тело 17-летней девушки со следами насильственной смерти. Ранее между девушками произошёл конфликт, одна из задержанных ударила девушку бутылкой и поранила осколками лицо, после этого набросилась на неё и задушила. Вторая участница конфликта держала жертву и передала подруге бутылку, чтобы та ударила девушку.

На допросе девушки рассказали, что испытывали личную неприязнь к погибшей.