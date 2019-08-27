ИА «Ореанда-Новости». Группа учёных, действующая в составе комплексной экспедиции Северного флота на архипелаг Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти островов в регионе, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что острова находятся в бухте Визе. Их площадь варьируется от 900 до 54500 квадратных метров. Учёные провели топографическую съёмку некоторых остров, подробно их описав и сфотографировав.



Примечательно, что острова заметили ещё три года назад. Дело в том, что их ещё в 2016 году обнаружила тогда ещё студента Арктического факультета университета морского и речного флота имени адмирала Макарова Марина Мигунова. Она проводила анализ спутниковых снимков территории. Однако «официально» их открыли только сейчас.

