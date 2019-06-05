05.06.2019, 18:39
В Астрахани археологи обнаружили мальчика, которому 4000 лет
ИА "Ореанда-Новости" Археологи обнаружили в Астраханской области останки ребёнка, возраст которых составляет 4 тысячи лет. В погребении были также обнаружены и предметы, связанные с ритуальными обрядами того периода времени.
Необычная находка ожидала специалистов при проведении раскопок кургана под названием "Богомольные пески". Помимо возраста учёные установили и пол ребёнка - им оказался 4000-летний мальчик. Погребённый ребёнок лежал в могиле в позе эмбриона - на левом боку, поджав колени к груди и расположив кисти рук перед лицом. Поза обнаруженной находки свидетельствует о высоком и престижном положении мальчика в обществе, утверждают специалисты.
Погребение в Астраханской области датируется вторым тысячелетием до нашей эры. По словам археологов, могила принадлежит к так называемой срубной культуре бронзового века. Особенностью этой археологической культуры является погребение людей в так называемых срубах - деревянных ящиках. Отсюда и название культуры. Погребения людей срубной культуры часто сопровождаются ритуальным инвентарём. Находка на кургане "Богомольные пески" доказывает и этот факт - рядом с 4000-летним мальчиком обнаружен набор игральных резных костей (альчик или асык) и посуда, выполненная из керамики.
Астраханские археологи уже успели поделиться снимком погребения в социальной сети Инстаграм.
Курган "Богомольные пески" расположен в селе Никольском Енотаевского района Астраханской области. Раскопки здесь проводят археологи в рамках государственной программы "Астраханские курганы". Ранее здесь был обнаружено погребение молодого мужчины, скелет которого был укрыт балдахином с нашитыми на нём бляшками, выполненными из золота.
Необычная находка ожидала специалистов при проведении раскопок кургана под названием "Богомольные пески". Помимо возраста учёные установили и пол ребёнка - им оказался 4000-летний мальчик. Погребённый ребёнок лежал в могиле в позе эмбриона - на левом боку, поджав колени к груди и расположив кисти рук перед лицом. Поза обнаруженной находки свидетельствует о высоком и престижном положении мальчика в обществе, утверждают специалисты.
Погребение в Астраханской области датируется вторым тысячелетием до нашей эры. По словам археологов, могила принадлежит к так называемой срубной культуре бронзового века. Особенностью этой археологической культуры является погребение людей в так называемых срубах - деревянных ящиках. Отсюда и название культуры. Погребения людей срубной культуры часто сопровождаются ритуальным инвентарём. Находка на кургане "Богомольные пески" доказывает и этот факт - рядом с 4000-летним мальчиком обнаружен набор игральных резных костей (альчик или асык) и посуда, выполненная из керамики.
Астраханские археологи уже успели поделиться снимком погребения в социальной сети Инстаграм.
Курган "Богомольные пески" расположен в селе Никольском Енотаевского района Астраханской области. Раскопки здесь проводят археологи в рамках государственной программы "Астраханские курганы". Ранее здесь был обнаружено погребение молодого мужчины, скелет которого был укрыт балдахином с нашитыми на нём бляшками, выполненными из золота.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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