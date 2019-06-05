В погребении были также обнаружены и предметы, связанные с ритуальными обрядами того периода времени.Помимо возраста учёные установили и пол ребёнка - им оказался 4000-летний мальчик. Погребённый ребёнок лежал в могиле в позе эмбриона - на левом боку, поджав колени к груди и расположив кисти рук перед лицом. Поза обнаруженной находки свидетельствует о высоком и престижном положении мальчика в обществе, утверждают специалисты.Погребение в Астраханской области датируется вторым тысячелетием до нашей эры. По словам археологов, могила принадлежит к так называемой срубной культуре бронзового века. Особенностью этой археологической культуры является погребение людей в так называемых срубах - деревянных ящиках. Отсюда и название культуры. Погребения людей срубной культуры часто сопровождаются ритуальным инвентарём.Астраханские археологи уже успели поделиться снимком погребения в социальной сети Инстаграм.Раскопки здесь проводят археологи в рамках государственной программы "Астраханские курганы". Ранее здесь был обнаружено погребение молодого мужчины, скелет которого был укрыт балдахином с нашитыми на нём бляшками, выполненными из золота.