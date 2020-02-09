09.02.2020, 15:48
В Астрахани жертвой ДТП стал один человек
ИА «Ореанда-Новости» В УМВД РФ по Астраханской области заявили о гибели одного человека и пятерых пострадавших при столкновении в Астрахани двух легковых машин.
ДТП случилось в ночь на воскресенье. По информации от ведомства, автомобиль Opel Astra, совершая поворот налево, не уступил дорогу. В результате этого произошло столкновение с автомобилем Mazda 6. От удара машина Mazda была отброшена ко входу в магазин, автомобиль Opel оказался на бордюре.
В сообщении заявлено, что предполагаемый виновник находится в коме. Один из пассажиров скончался на месте ДТП. У водителя и пассажиров автомобиля Mazda диагностированы ушибы и черепно-мозговые травмы.
ДТП случилось в ночь на воскресенье. По информации от ведомства, автомобиль Opel Astra, совершая поворот налево, не уступил дорогу. В результате этого произошло столкновение с автомобилем Mazda 6. От удара машина Mazda была отброшена ко входу в магазин, автомобиль Opel оказался на бордюре.
В сообщении заявлено, что предполагаемый виновник находится в коме. Один из пассажиров скончался на месте ДТП. У водителя и пассажиров автомобиля Mazda диагностированы ушибы и черепно-мозговые травмы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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