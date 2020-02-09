ИА «Ореанда-Новости» В УМВД РФ по Астраханской области заявили о гибели одного человека и пятерых пострадавших при столкновении в Астрахани двух легковых машин. 

ДТП случилось в ночь на воскресенье. По информации от ведомства, автомобиль Opel Astra, совершая поворот налево, не уступил дорогу. В результате этого произошло столкновение с автомобилем Mazda 6. От удара машина Mazda была отброшена ко входу в магазин, автомобиль Opel оказался на бордюре. 

В сообщении заявлено, что предполагаемый виновник находится в коме.  Один из пассажиров скончался на месте ДТП. У водителя и пассажиров автомобиля Mazda диагностированы ушибы и черепно-мозговые травмы.