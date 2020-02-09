ДТП случилось в ночь на воскресенье. По информации от ведомства,В сообщении заявлено, что предполагаемый виновник находится в коме. Один из пассажиров скончался на месте ДТП. У водителя и пассажиров автомобиля Mazda диагностированы ушибы и черепно-мозговые травмы.