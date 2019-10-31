ИА «Ореанда-Новости». Мужчина в Астрахани с прошлой осень и по март этого года зарегистрировал 175 иностранцев в чужой квартире, которая пустовала, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что за это он получил денежное вознаграждение. Против него возбудили уголовное дело о фиктивной постановке на иностранцев на учёт.



В миграционное управление он подавал документы на граждан Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Ирана и Гвинеи-Бисау. При этом на самом деле, как утверждает следствие, он не собирался предоставлять жильё. Тем самым он лишил власти возможности контролировать, как они соблюдают миграционное законодательство.