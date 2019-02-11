Регионального парламентария подозревают в мелком хулиганстве. На днях один из народных избранников в Астрахани опубликовал в социальных сетях видео, на котором видно, как человек, по всей вероятности пьяный, очень агрессивно себя ведёт в ресторане. Охранники просят его уйти, но он показывает удостоверение депутата. Однако это его не спасло – дебошира всё равно принудительно вывели из заведения, скрутив ему руки за спиной.Если участие депутата в этой потасовке будет доказано, он может попасть под административный арест до 15 суток, а также штраф, пишут РИА Новости. При этом некоторые СМИ пишут о том, чтоОднакоПо её мнению, на видео не видно очевидного антиобщественного поведения. Губанова высказала предположения, что видеоролик мог быть смонтирован, так как в нём в некоторых местах затёрт звук.. Губанова также рассказала, что к Сухареву как к депутату претензий никогда не было.Ранее депутат стал фигурантом уголовного дела на Алтае. Там дело завели на депутата Чемальского райсовета народных депутатов Юрия Корнеева. Как сообщается, народный избранник после корпоратива избил в местном кафе двух женщин и подростка.Сам депутат заявляет, драка была спровоцирована. Разборки, по словам депутата, были из-за того, что у него не хватило денег расплатиться, а сотрудники кафе не захотели, чтобы он съездил домой за деньгами.