11.02.2019, 14:31
В Астрахани на депутата завели дело за пьяный дебош в ресторане
ИА «Ореанда-Новости». Депутат городской думы Астрахани Владимир Сухарев стал фигурантом административного дела из-за пьяной разборки в местном ресторане. Об этом сообщают РИА Новости.
Регионального парламентария подозревают в мелком хулиганстве. На днях один из народных избранников в Астрахани опубликовал в социальных сетях видео, на котором видно, как человек, по всей вероятности пьяный, очень агрессивно себя ведёт в ресторане. Охранники просят его уйти, но он показывает удостоверение депутата. Однако это его не спасло – дебошира всё равно принудительно вывели из заведения, скрутив ему руки за спиной.
Если участие депутата в этой потасовке будет доказано, он может попасть под административный арест до 15 суток, а также штраф, пишут РИА Новости. При этом некоторые СМИ пишут о том, что на депутата уже завели дело по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).
Однако глава города, председатель городской думы Алена Губанова полагает, что не всё так однозначно. По её мнению, на видео не видно очевидного антиобщественного поведения. Губанова высказала предположения, что видеоролик мог быть смонтирован, так как в нём в некоторых местах затёрт звук.
Она также отметила, что Сухарев не прикрывался депутатской «корочкой», а показывал удостоверение на просьбу удостоверить личность. Губанова также рассказала, что к Сухареву как к депутату претензий никогда не было.
Ранее депутат стал фигурантом уголовного дела на Алтае. Там дело завели на депутата Чемальского райсовета народных депутатов Юрия Корнеева. Как сообщается, народный избранник после корпоратива избил в местном кафе двух женщин и подростка.
Сам депутат заявляет, драка была спровоцирована. Разборки, по словам депутата, были из-за того, что у него не хватило денег расплатиться, а сотрудники кафе не захотели, чтобы он съездил домой за деньгами.
Регионального парламентария подозревают в мелком хулиганстве. На днях один из народных избранников в Астрахани опубликовал в социальных сетях видео, на котором видно, как человек, по всей вероятности пьяный, очень агрессивно себя ведёт в ресторане. Охранники просят его уйти, но он показывает удостоверение депутата. Однако это его не спасло – дебошира всё равно принудительно вывели из заведения, скрутив ему руки за спиной.
Если участие депутата в этой потасовке будет доказано, он может попасть под административный арест до 15 суток, а также штраф, пишут РИА Новости. При этом некоторые СМИ пишут о том, что на депутата уже завели дело по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).
Однако глава города, председатель городской думы Алена Губанова полагает, что не всё так однозначно. По её мнению, на видео не видно очевидного антиобщественного поведения. Губанова высказала предположения, что видеоролик мог быть смонтирован, так как в нём в некоторых местах затёрт звук.
Она также отметила, что Сухарев не прикрывался депутатской «корочкой», а показывал удостоверение на просьбу удостоверить личность. Губанова также рассказала, что к Сухареву как к депутату претензий никогда не было.
Ранее депутат стал фигурантом уголовного дела на Алтае. Там дело завели на депутата Чемальского райсовета народных депутатов Юрия Корнеева. Как сообщается, народный избранник после корпоратива избил в местном кафе двух женщин и подростка.
Сам депутат заявляет, драка была спровоцирована. Разборки, по словам депутата, были из-за того, что у него не хватило денег расплатиться, а сотрудники кафе не захотели, чтобы он съездил домой за деньгами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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